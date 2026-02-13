侍ジャパンに追加招集された隅田知一郎(C)Getty ImagesNPBエンタープライズなどが2月13日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック日本代表を「左アキレス腱損傷」のために辞退した石井大智（阪神）に代わり、隅田知一郎（西武）を追加招集すると発表した。 【動画】日韓戦で光った快投！ 異彩を放った隅田知一郎のピッチングを見る隅田は「改めて身が引き締まる思いです。日本を代表して戦う責任と誇りを胸に、任されたポ