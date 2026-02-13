●あす14日(土)の午後はところどころで、一時にわか雨の心配も●日ざしと南風で気温上昇。あさって15日(日)は4月並みの暖かさに●気温とともにスギ花粉の飛散が本格化するおそれ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう12日(木)、きょう13日(金)と県内を覆っていた高気圧はこれから東へと遠ざかり、西から前線が接近する予想です。この前線によるメインの雨雲は九州南部に流れ込む見込みですが、あす14日(土)の昼過ぎから細かい雨雲が県