ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手は2月13日、自身のInstagramを更新。「newbalancebaseball（ニューバランスベースボール）」公式アカウントとの共同投稿で、イケメンなモデルショットを公開しました。【写真】大谷翔平のイケメンモデルショット「何着ても似合うね」大谷選手と共同投稿をした、スポーツブランド「newbalancebaseball」公式アカウントは、「2026年シーズンのShohei Ohtani Signature Collectionが新登場