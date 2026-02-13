鹿児島市は、2025年10月から障害のある学齢期の子どもが通う放課後等デイサービスについて一部、有料化しました。有料化が始まる前の月と後では、利用者が45人減っていたことが13日の市議会で明らかになりました。13日に開かれた鹿児島市議会の個人質疑、放課後等デイサービスの「一部 有料化」について質疑が交わされました。鹿児島市はこれまで利用者の負担分を補助し独自に全額無料としていましたが、財政面を