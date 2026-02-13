ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会に向け、東京都が進めてきた「“応援のチカラ”プロジェクト」。開幕３週間前となった２月13日、日本代表へ応援のチカラを届けようと、“応援のチカラ”アートと全国から集まった応援メッセージが選手へ贈呈された。パラスポーツは観る人の人生も輝かせる2025年11月にスタートした同プロジェクト。応援メッセージはこの日までに1800通に達した。好評につき〆切期間をパラリンピッ