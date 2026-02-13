大阪市鶴見区で２月１３日（金）、警察官と僧侶らがタッグを組み、自転車事故の防止を呼びかけました。警察が僧侶に協力を仰いだ狙いとは？１３日、大阪市鶴見区の交差点で、大阪府警鶴見署の警察官と一緒に自転車の交通事故の防止を呼びかけたのは、地元の宗教法人「念法眞教」の僧侶ら１２人です。大阪府内で自転車乗車中に起きた事故で死亡した人の数は、去年同時期は０人でしたが、今年はすでに５人と、大きく増加。こうした中