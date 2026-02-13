Ｑ：群発頭痛とは何ですか？直接の死亡原因になるリスクなどありますか？群発頭痛（ぐんぱつずつう）は、片側の目の奥から側頭部にかけて生じる耐え難いほどの激しい頭痛です。その痛みは数ある頭痛の中でも最も激しい部類で、あまりの激痛から「自殺頭痛」と呼ばれることもあります。発作中はあまりの痛みにじっとしていられず、頭を抱えて部屋の中を歩き回ったり、あまりの苦しさに壁に頭をぶつけたくなるような衝動に駆られるこ