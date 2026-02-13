県政界は選挙モードへ石川県知事選挙の告示まで1週間を切り、県政界は本格的な選挙モードへ突入です。石川県議会当初議会の最終日となった13日は、議員定数を一部改正する条例案や、過去2番目の規模となる一般会計で8889億円余りの新年度の予算案が可決されました。また、不破大仁議員が新たに第108代の議長に就任しました。現職・馳陣営は…議会閉会後の恒例となっている各会派への挨拶まわりを行った馳知事は、自民党の重鎮県議