２月１４日（土）の近畿地方は、前日よりも気温が高くなり、３月後半並みの暖かさの所が多いでしょう。日なたはポカポカ陽気となりそうです。近畿地方は、南から高気圧に覆われる見込みです。広い範囲で晴れ、昼間は日ざしがたっぷり届くでしょう。午後は、近畿の南に前線がのびてくる影響で雲が増え、南部は夜遅くになるとにわか雨の可能性があります。ただ、日中いっぱいは天気の崩れる所は全くなく、絶好の洗濯日和になるで