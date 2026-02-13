俳優の鈴木浩介（51）が12日放送の「秘密のケンミンSHOW」（後9・00)に出演し、陸上でインターハイに出場したことがあると明かした。鈴木は高校時代、最初は「帰宅部だったんですけど、学校で一番足が速くて」と、部活には所属していなかったと語った。だが、その後「それで陸上部に入ったらインターハイに出た。足だけはめっぽう速くて」と明かしたもの。鈴木は以前、テレビ番組で4x100メートルのリレーのアンカーでイン