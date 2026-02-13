岩手・花巻市でクマを追い払う作業をしていた猟友会の男性が、クマに襲われ、けがをしました。13日午後1時ごろ花巻市栃内で花火を使ってクマを追い払う作業に当たっていた猟友会の70歳の男性がクマに襲われけがをしました。男性は顔面にけがを負いドクターヘリで病院に運ばれました。警察によると搬送時、男性に意識はあったということです。クマは成獣とみられ男性を襲ったあと、南西の方向へ走り去ったということです。猟友会に