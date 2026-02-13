体操男子の強化合宿で、あん馬の練習を行う橋本大輝＝東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンター体操男子の2028年ロサンゼルス五輪に向けた強化合宿が13日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで公開された。世界選手権で個人総合3連覇の橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）は同五輪の新種目、混合団体が実施されるアメリカン・カップ（3月7日・米ネバダ州）に向け「どういう形で試合が進むか分か