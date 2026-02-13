劇団青年座の劇団員として活躍していた、久松夕子さんが11日午後5時半に亡くなったことが13日に分かりました。92歳でした。久松さんは、日本テレビ系ドラマ『前略おふくろ様』や、2013年放送の大河ドラマ『八重の桜』など多くのドラマに出演。また『けろっこデメタン』の主人公・デメタン役などで声優を務めました。通夜は19日、告別式は20日に行われる予定で、喪主は長男の鴻巣冬太郎さんが務めるということです。