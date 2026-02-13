2月15日開催の熊本城マラソン。今年はどんな大会になるのでしょうか？ 【写真を見る】目標タイムは？ 熊本城マラソン2026 受付開始ゴール地点をイメージした記念撮影コーナーも 今年の熊本城マラソンには、「歴史めぐりフルマラソン」など3つの部門に約1万4500人が参加する予定です。 熊本市の花畑広場では、今日（13日）からランナーの受け付けが始まり、顔認証システムを通過したランナ}