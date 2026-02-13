テレビ朝日系「見取り図じゃん」が１２日に放送され、見取り図・盛山晋太郎、リリーがＭＣを務めた。この日は先週に引き続いて「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える会」をテーマに進行。ＥＸＩＴ・兼近大樹、レインボー・ジャンボたかお、さや香・新山、エバース、たくろうが出演した。兼近は「芸能人の人たちって…。『芸能関係、出会いないわー』みたいな。言うけど…。めっちゃ出会いますよね」と小声で聞いた