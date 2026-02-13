芦ノ湖の箱根海賊船＝箱根町元箱根（資料写真）中国政府が自国民に日本への渡航自粛を呼びかけている問題について、国際観光地を抱える箱根町の勝俣浩行町長は１３日の会見で「町内への影響は限定的」との考えを示した。勝俣町長は、町内の宿泊客は年間約４００万人で、このうち外国人は約５０万人と説明。さらに外国人の１割が中国人で、多くが個人旅行という。キャンセルが多いのは団体旅行の中国人で、キャンセル分は日本人