【漫画】本編を読む「ママ友」という存在には、育児の大変さが共有できる戦友という面と、ときに嫉妬や見栄の感情が渦巻く比較対象になってしまう面がある。『ハイスぺ夫略奪ママ友女の友情は偽りでした』（きなりみや：漫画、つばさ：原案/KADOKAWA）は、後者の面が暴走した恐怖を描き出した衝撃作だ。主人公・愛理は、将来有望なエリートの夫を持ち、はた目には幸福な生活を送っている。そんな彼女が親友だと信じて疑わない