デザイン性と機能性を兼ね揃えた格安スマホを多数提供しているMotorolaの最新機種が、通信料金も抑えられるUQ mobileから登場します。詳細は以下から。UQ mobileのプレスリリースによると、同社は2月20日（金）に「motorola edge 60」を販売するそうです。motorola edge 60は120Hz表示に対応する6.7インチのSuper HD（2712×1220）有機ELディスプレイや「Dimensity 7400」プロセッサ、8GB RAM/128GB ROMを搭載。1TBまでのmicroSDXC