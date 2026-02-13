2027年まで2年総額30億円で合意…最大3年45億円の契約にドジャースは12日（日本時間13日）、マックス・マンシー内野手と契約延長したと発表した。2027年シーズンの年俸700万ドル（約10億7000万円）が保証され、2028年には球団オプションが付く。最大で3年総額3000万ドル（約45億8000万円）の契約となる。一方でファンから「安すぎないか？」などと、“低年俸”が指摘されている。35歳のマンシーは昨季、故障もあったが100試合