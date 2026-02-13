高校3年生の本田紗来が、少しずつオトナになっていく過程を追いかける連載企画。今回は、高校を卒業し大学生として新たなスタートを切る「2026年の抱負」を語ってもらいました！4月から始まる新生活で楽しみなことや、新たに挑戦したいお仕事についてもファン必見の内容です♡本田紗来のまっさら vol.5高校3年生、 10代の純粋で“まっさら”な本田紗来。日常のなかであらゆることを吸収し、 少しずつ大人になっていく過程を追