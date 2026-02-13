福岡県鞍手町の町長が、“ごみ処理組合”の職員に対し、パワハラが疑われる言動を繰り返したとされる問題で、第三者委員会による調査結果が報告されました。福岡県宮若市では13日午後、宮若市と鞍手町、小竹町の1市2町でつくる「じん芥処理施設組合」の全員協議会が開かれました。関係者によりますと、組合長である鞍手町の岡崎邦博町長は、2024年5月から2025年3月にかけて、複数の職員に対しパワハラが疑われる言動があったとされ