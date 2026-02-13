杉元佐一（山崎賢人）（C）野田サトル／集英社 （C）2026 映画「ゴールデンカムイ」製作委員会 山崎賢人が主演を務める映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（3月13日公開）に登場する22人のキャラクターたちの場面写真が２月13日、一挙公開された。【写真】映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』キャラクター場面カット累計発行部数3,000万部（２０２５年８月時点）を突破する大人気コミック「ゴールデンカ