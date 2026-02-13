パイレーツが１２日（日本時間１３日）、エルロイ・フェイス氏が９７歳で亡くなったと発表した。デビュー３年目の１９５６年にリリーフ投手に定着した同投手は通算８４８試合に登板し１０４勝９５敗１９１セーブをマーク。１９６９年に公式規則に加えられたセーブ誕生のきっかけを作った右腕として知られている。身長１７３センチの右の横手投げだったフェイス氏。フォークボールを武器に１９５９年には１７連勝（前年から通算