県石油商業組合をめぐるガソリン価格のカルテル問題で、組合に対して「業務改善命令」を出した阿部知事は13日の会見で、改めて組合側に説明責任を果たすようを強く求めました。阿部守一知事「私が感じているのは、かなりの方々が憤りを感じているといっても、言い過ぎではないのではと思います」13日の会見で「憤り」という表現を用いた阿部知事。県石油商業組合をめぐっては去年11月、公正取引委員会が北信支部に対し、ガソリン価