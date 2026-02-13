きょうは日中、春を感じる暖かさでしたね。こちらは青空に映える高岡古城公園のウメの花です。園内を散策する人達をその姿や香りで楽しませています。高岡古城公園ではいま、白梅のトウジやピンク色の花をつけるベニトウジが見ごろです。管理事務所によりますと、園内には12種類、およそ50本のウメが植えられていて、4月中旬ごろまでウメの花が楽しめるということです。訪れていた人「いい香りですね。（これから）サクラも咲くし