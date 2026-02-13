私はキヨカ（55）。子どもは3人いますが、みんなもう大きくて私の手を離れています。実は私は、はじめての子どもを流産で失いました。最初はただ失ったことを嘆いて、どうしてこんなことになったんだと絶望して、流産の原因を疑っていた当時勤めていた会社や、会社の人たちを恨みました。しかし間違っているとわかったのです。一番悪かったのは、自分だということに。大事なものがなにかを理解していなかったんです。自分のような