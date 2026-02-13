岡山県の来年度の当初予算案がまとまりました。一般会計で8,100億円余りとなり、県政では過去3番目の規模となります。 岡山県の来年度の一般会計当初予算案は8,196億円で、前年度から428億円増え伊原木県政では最大の予算額となりました。伊原木知事が掲げる教育、産業振興などの4つの重点戦略に1,484億円を充てています。 中でも結婚・子育て支援には60億円を充てていて、岡山県が運営する婚活サイトなどを県内企業に周知する事