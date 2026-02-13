沼田市の小学生が地元の歴史を伝えようと、地域の人たちなどを集め演劇を披露しました。 この演劇は、総合的な学習の時間に地元の歴史を学んだ沼田小学校の４年生の児童たちが地域の人たちにも知ってもらおうと去年から開催しているものです。 劇は戦国大名・真田家にゆかりのある沼田小学校の校門にいたずらをした子どもたちが戦国時代にタイムスリップをする物語です。移動した先は約４００年前、関ケ原の戦い間近の沼田城です