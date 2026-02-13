福岡各地では家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります） ふくおかあまおうマルシェ「博多あまおう」など福岡県の農林水産物が集合する。抹茶＆和菓子の振る舞いや模擬牛での乳しぼり体験、抽選会も。14日は先着200人にあまおうをプレゼント(午前11時半から整理券配布)。日時:2月14日(土) と15日(日)、午前10時〜午後4時場所:天神中央公園 貴賓館前広場https://www.nishin