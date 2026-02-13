広島ホームテレビ制作のドキュメンタリー映画が東京で開かれた映画祭で入賞しました。 テレビや映画などの枠を越えた映画祭「座・高円寺ドキュメンタリーフェスティバル」。１７回目となる今回は国内外から７０を超える作品が集まり、広島ホームテレビ制作の「原爆資料館～語り継ぐものたち～」が入賞５作品に選ばれました。 １９５５年に開館した原爆資料館のこれまでの歩みや、それを支え