過去最大となる新年度当初予算案などを審議する広島市議会の２月定例会が開会しました。 松井一実市長「すべての子ども若者が等しく健やかに成長することができ、保護者も子育てに伴う喜びを実感できるようにしたいと考えています」 広島市の新年度予算案は一般会計で７９４０億円あまりとなり過去最大です。 子育て関連では４月から市立の小学校で給食費を無償化することなどに伴い約５４億円を計上。 子どもの医療費補助では