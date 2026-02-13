働いていた会社の秘密データを不正に持ち出した疑いで逮捕された中国在住の男について、容疑を認める供述をし始めたことが分かりました。 中国在住の容疑者の男（４０）は去年８月、当時勤務していたプラスチック製品をつくる機械の開発や製造などを行う会社で、営業秘密となるデータを不正に持ち出した疑いで逮捕され１３日に送検されました。 警察によりますと容疑者の男は当初警察の調べに対し「今は言いたくない