京都大学は、一般選抜の出願状況と第１段階選抜の合格者数を発表しました。発表によりますと、２５９４人の募集人員に対し、志願者は８０１５人に上り、倍率は３．１倍となりましたが、第１段階選抜が行われた結果、志願者数は７８６３人にまで絞り込まれ、倍率は３．０倍となりました。京都大学の第１段階選抜は、入学志願者が募集人員を大幅に上回った場合に、大学入学共通テストの成績などで受験者数を絞りこむものです。