2月13日午後、静岡県湖西市で住宅を焼く火事があり、現在も消火活動が続いています。この家に住む1人と連絡が取れておらず、現場から１人の遺体が発見されました。 【写真を見る】「建物の屋根から煙が…」木造平屋建て家屋が全焼 建物内から1人の遺体発見=静岡・湖西市【速報】 警察や消防によりますと、13日午後4時40分頃、湖西市新居町新居で「建物の屋根から煙が出ている」と近所の人から119番通報がありました。火は木造平