＜LIVゴルフ第2戦 at アデレード2日目◇13日◇ザ・グレンジGC（オーストラリア）◇7071ヤード・パー72＞LIVゴルフ今季2戦目の第2ラウンドが終了した。〈爆速〉ジョン・ラームはコンパクトスイングでぶっ飛ばす今年からLIV参戦の浅地洋佑は7バーディ・3ボギーの「68」をマーク。トータル5アンダー・16位タイに浮上した。2季連続年間王者のジョン・ラーム（スペイン）は「63」を叩き出し、トータル13アンダー・単独首位に浮上。ト