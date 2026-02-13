阿蘇中岳の火口内で遊覧ヘリコプターが大破しているのが見つかってから3週間あまりがたった13日、救助のための新しい動きがありました。 1月20日、阿蘇を遊覧するヘリが中岳第一火口内で大破した状態で見つかりました。ヘリには台湾観光客の男女2人と男性パイロットの合わせて3人が乗っていましたが、安否が分かっていません。機体に近づくことが難しく救助が難航する中、13日は23人の有識者が現場を訪れました。訪れたの