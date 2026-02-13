熊本地震からの復興事業として熊本県が進めてきた益城町の県道熊本高森線の4車線化工事。工事完了のめどがたったとして、県は13日、3月20日の全区間開通を発表しました。熊本地震の際、倒壊した建物が道をふさぐなどして緊急車両の通行や物資の輸送が困難となった県道熊本高森線。県は、防災力の強化や慢性的な渋滞解消を目的として、4車線化や歩道の拡幅工事を進めてきました。 工事区間は熊本市東区桜木から益城町の寺迫交差