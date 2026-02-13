13日午前、阿蘇市で住宅を全焼する火事がありました。けが人はいませんでした。火事があったのは阿蘇市三久保の住宅です。消防によりますと、13日午前11時頃、近くで土木作業をしていた人から｢家から煙が上がっている｣と通報がありました。火は約1時間半後に消し止められましたが、木造平屋の島田昭さん(54)の住宅約150平方メートルを全焼しました。警察によりますと、この家には島田さん親子の3人が暮らしていて、当時全員