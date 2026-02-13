プロ野球・ヤクルトは13日、ドミンゴ・サンタナ選手が来日したことを発表しました。サンタナ選手は2021年からヤクルトでプレー。2024年には出塁率で自身初のタイトルを獲得し、ベストナインにも輝きました。しかし昨季は6月に死球を受け戦線を離脱。8月にも右肘の手術に踏み切ったことで、出場も60試合止まりとなりました。オスナ選手とともに、チームをけん引することが期待されるサンタナ選手。来日に際し「再びグラウンドに戻る