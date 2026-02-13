グラビアアイドル山田あい（22）が13日、インスタグラムを更新。グラビア撮影の様子を公開した。「女の子図鑑からファースト写真集『banana』が出たよ。そしてトップバッターは山田あいです」と報告。「なかなか見る事が出来ない（バナナと黄色いハートの絵文字）に囲まれ、色んな角度からのカットや色んな表情、ページも沢山あって楽しめるよっ」と伝え、美ヒップあらわな四つん這い姿や、バナナでバストを隠す姿などを動画で公開