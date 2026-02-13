【モデルプレス＝2026/02/13】M!LKの佐野勇斗が2月12日、自身のInstagramを更新。日本テレビ系ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」の共演者がアリーナツアーに訪れたことを報告した。【写真】M!LKメンバーと共演子役、メンカラグッズ完全装備◆佐野勇斗、ドラマ共演者との再会に歓喜2月11日に東京・国立代々木競技場 第一体育館にてアリーナツアー『M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」』のファイナル公演を開催したM!LK