生後11か月の長女を暴行し、死亡させた罪に問われている母親に対し、検察は懲役8年を求刑しました。起訴状によりますと、松本亜里沙被告（29）は2018年、福岡県川崎町の当時の自宅で、生後11か月の長女・笑乃ちゃんの頭部に暴行を加え死亡させた傷害致死の罪に問われています。初公判で、松本被告は「故意に暴行など振るっていません」と述べて起訴内容を否認し、弁護側は「持病のてんかんの発作で、抱いていた笑乃ちゃんを落とし