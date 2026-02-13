巨人の増田陸内野手（２５）が１３日、休日返上で練習を行った。体調不良で第３クールは療養に努めており、宮崎２軍キャンプ休日のこの日から再始動。「体調は問題ない。明日から全体練習に入れるように練習しました」と矢野巡回打撃コーチと木の花ドームでキャッチボール、ノック、打撃練習など約２時間のトレーニングに汗を流した。７年目の昨季は８７試合に出場し打率２割３分１厘、５本塁打。７試合で４番も務めた。今キャ