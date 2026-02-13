日本バスケットボール協会（JBA）は13日、男子日本代表の桶谷大ヘッドコーチ（HC、48）就任会見を千葉市内で開き、桶谷氏は「五輪で勝てるチームを目指す」と1972年ミュンヘン五輪以来となる五輪での勝利を目標に挙げた。桶谷氏は会見の冒頭、「W杯予選中にこの仕事を引き受けたが、日本のバスケットが世界に知れ渡り日本のバスケットが世界で勝てる、そのようなチームを作っていきたいのが1つの目標だった」と明かし、「結果