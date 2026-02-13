主ながんの5年生存率厚生労働省は13日、がんと2017年と18年に診断された人が5年間生きている割合「5年生存率」を公表した。全ての患者が登録される「全国がん登録」のデータを基にした集計。16年診断分と比べ、おおむね横ばいだったが、膵臓、多発性骨髄腫、肺は上昇した。5年生存率は治療効果の高さの評価や、病気の経過を予測する目安に使われる。18年診断分は、15〜99歳の主ながんで、大腸68.0％、胃64.4％、肝・肝内胆管34