13年のNHK大河ドラマ「八重の桜」などに出演した女優の久松夕子（ひさまつ・ゆうこ、本名鴻巣孝子＝こうのす・たかこ）さんが11日に死去したことが13日、分かった。92歳だった。東京都出身。久松さんは68年に劇団青年座に入団。劇団公演のほかにも、TBS系「ありがとう」シリーズや「渡る世間は鬼ばかり」、大河「武蔵 MUSASHI」など多くのテレビドラマに出演した。映画「混血児リカ」や「養命酒」のCMにも出演した。またアニメ