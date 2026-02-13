九州新幹線（博多〜鹿児島中央）が2026年3月12日に全線開業15周年を迎えます。JR九州はこの節目を記念し、旅行ファン垂涎の特別割引きっぷ2種類を順次発売。第1弾として、1日乗り放題が必ず当たる「九州ドリームガチャ・フリーきっぷ」、第2弾として、圧倒的なコストパフォーマンスを誇る2日間の「九州大冒険きっぷ」を発売します。本記事では、新幹線の歴史を振り返りながら、キャンペーンの魅力を解説します。九州新幹線全線開業