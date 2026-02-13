ベルテックス静岡は2月13日、バローンマーテルの負傷を発表した。左膝関節内側側副靱帯損傷で全治8～12週間と診断された。 1月に31歳の誕生日を迎えたマーテルは、194センチ95キロの体格を誇る上武大学出身の帰化選手。5人制では東京サンレーヴス、黒田電気Bullet Spiritsでプレー経験を持ち、2023－24シーズンに愛媛オレンジバイキングスでBリーグのキャリアを始め