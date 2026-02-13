2026年2月11日、俳優の小沢仁志が自身のYouTubeチャンネルを更新。タレントの松岡昌宏をゲストに迎え、トークをする様子を公開した。 （関連：【画像あり】「ウチ解散しちゃった」小沢仁志とぶっちゃけトークをする松岡昌宏） 2人が初めて会ったのは、京都の肉割烹『安参』だという。当時松岡は番組を収録しており、お店のカウンターに小沢がいたようだ。現在松岡は小沢のYouTubeも視聴していると明かし、