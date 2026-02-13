（台北中央社）台湾映画「陽光女子合唱団」が大ヒットを記録している。興行収入は11日までに5億台湾元（約24億円）を超え、国産映画として歴代興収1位の「海角七号 君想う、国境の南」（5億3435万元）に迫っている。同作に主要キャストの一人として出演する歌手のジュディ・オング（翁倩玉）は12日、取材に対し、興収1億元（約4億9000万円）を突破した時点で「すでに目まいがした」と驚きと喜びが入り混じった気持ちを明かした。同